Яка зараз ціна Pain?

Pain (PAIN) торгують за ₴20.2000202974540080000, що відображає зміну ціни на рівні -1.68% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Pain у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,4chan-Themed, PAIN часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують PAIN сьогодні?

За останні 24 години PAIN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Pain?

Сьогодні в обігу знаходиться 4999863.477134 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг PAIN?

Наразі Pain займає ринковий рейтинг №2113 з ринковою капіталізацією ₴100997457.33250893600000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Pain за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.68% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Pain порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,4chan-Themed PAIN демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.