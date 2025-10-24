Актуальна ціна Paimon Stripe SPV Token сьогодні становить 45,13 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STRP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STRP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Paimon Stripe SPV Token сьогодні становить 45,13 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STRP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STRP на MEXC вже зараз.

Докладніше про STRP

Інформація про ціну STRP

Офіційний вебсайт STRP

Токеноміка STRP

Прогноз ціни STRP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Paimon Stripe SPV Token

Ціна Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STRP до USD:

$45,13
$45,13$45,13
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Paimon Stripe SPV Token (STRP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45,55
$ 45,55$ 45,55

$ 44,89
$ 44,89$ 44,89

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Paimon Stripe SPV Token (STRP) становить $45,13. За останні 24 години STRP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STRP становить $ 45,55, тоді як його історичний мінімум — $ 44,89.

Що стосується короткострокових результатів, то STRP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paimon Stripe SPV Token (STRP)

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

--
----

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

22,22K
22,22K 22,22K

22 222,2222222222
22 222,2222222222 22 222,2222222222

Поточна ринкова капіталізація Paimon Stripe SPV Token — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRP — 22,22K, зі загальною пропозицією 22222.2222222222. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.

Історія ціни Paimon Stripe SPV Token (STRP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paimon Stripe SPV Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paimon Stripe SPV Token до USD становила $ +0,0720004020.
За останні 60 днів зміна ціни Paimon Stripe SPV Token до USD становила $ +0,0647615500.
За останні 90 днів зміна ціни Paimon Stripe SPV Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0720004020+0,16%
60 днів$ +0,0647615500+0,14%
90 днів$ 0--

Що таке Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Paimon Stripe SPV Token (USD)

Скільки коштуватиме Paimon Stripe SPV Token (STRP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Paimon Stripe SPV Token (STRP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Paimon Stripe SPV Token.

Перегляньте прогноз ціни Paimon Stripe SPV Token вже зараз!

STRP до місцевих валют

Токеноміка Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Розуміння токеноміки Paimon Stripe SPV Token (STRP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STRP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Скільки сьогодні коштує Paimon Stripe SPV Token (STRP)?
Актуальна ціна STRP у USD становить 45,13 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STRP до USD?
Поточна ціна STRP до USD — $ 45,13. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Paimon Stripe SPV Token?
Ринкова капіталізація STRP — $ 1,00M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STRP?
Циркуляційна пропозиція STRP — 22,22K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STRP?
STRP досяг історичної максимальної ціни у 45,55 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STRP?
Історична мінімальна ціна STRP становила 44,89 USD.
Який обсяг торгівлі STRP?
Актуальний обсяг торгівлі STRP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STRP цього року?
STRP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STRP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 421,63
$111 421,63$111 421,63

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,30
$3 980,30$3 980,30

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16702
$0,16702$0,16702

+8,97%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,18
$193,18$193,18

+1,13%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9205
$20,9205$20,9205

+35,68%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,30
$3 980,30$3 980,30

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 421,63
$111 421,63$111 421,63

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,18
$193,18$193,18

+1,13%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4454
$2,4454$2,4454

+1,51%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,96
$1 137,96$1 137,96

+0,71%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6017
$0,6017$0,6017

+501,70%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000750
$0,00000750$0,00000750

+321,34%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,09
$49,09$49,09

+99,22%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01957
$0,01957$0,01957

+95,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5813
$0,5813$0,5813

+93,76%