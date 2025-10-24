Інформація щодо ціни Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 45,55$ 45,55 $ 45,55 Найнижча ціна $ 44,89$ 44,89 $ 44,89 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Paimon Stripe SPV Token (STRP) становить $45,13. За останні 24 години STRP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STRP становить $ 45,55, тоді як його історичний мінімум — $ 44,89.

Що стосується короткострокових результатів, то STRP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Циркуляційне постачання 22,22K 22,22K 22,22K Загальна пропозиція 22 222,2222222222 22 222,2222222222 22 222,2222222222

Поточна ринкова капіталізація Paimon Stripe SPV Token — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRP — 22,22K, зі загальною пропозицією 22222.2222222222. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.