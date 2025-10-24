Інформація щодо ціни Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 353,83 Найнижча ціна $ 338,32 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,49%

Актуальна ціна Paimon Cursor SPV Token (CRSR) становить $350,24. За останні 24 години CRSR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRSR становить $ 353,83, тоді як його історичний мінімум — $ 338,32.

Що стосується короткострокових результатів, то CRSR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Ринкова капіталізація $ 1,00M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,00M Циркуляційне постачання 2,86K Загальна пропозиція 2 857,14285714286

Поточна ринкова капіталізація Paimon Cursor SPV Token — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRSR — 2,86K, зі загальною пропозицією 2857.14285714286. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.