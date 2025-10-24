Актуальна ціна Paimon Cursor SPV Token сьогодні становить 350,24 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRSR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRSR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Paimon Cursor SPV Token сьогодні становить 350,24 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRSR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRSR на MEXC вже зараз.

Ціна Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Актуальна ціна 1 CRSR до USD:

$350,24
$350,24$350,24
0,00%1D
USD
Графік ціни Paimon Cursor SPV Token (CRSR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 353,83
$ 353,83$ 353,83

$ 338,32
$ 338,32$ 338,32

--

--

-0,49%

-0,49%

Актуальна ціна Paimon Cursor SPV Token (CRSR) становить $350,24. За останні 24 години CRSR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRSR становить $ 353,83, тоді як його історичний мінімум — $ 338,32.

Що стосується короткострокових результатів, то CRSR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

--
----

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

2,86K
2,86K 2,86K

2 857,14285714286
2 857,14285714286 2 857,14285714286

Поточна ринкова капіталізація Paimon Cursor SPV Token — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRSR — 2,86K, зі загальною пропозицією 2857.14285714286. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.

Історія ціни Paimon Cursor SPV Token (CRSR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paimon Cursor SPV Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paimon Cursor SPV Token до USD становила $ +0,3530769440.
За останні 60 днів зміна ціни Paimon Cursor SPV Token до USD становила $ -1,5232287840.
За останні 90 днів зміна ціни Paimon Cursor SPV Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,3530769440+0,10%
60 днів$ -1,5232287840-0,43%
90 днів$ 0--

Що таке Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

Прогноз ціни Paimon Cursor SPV Token (USD)

Скільки коштуватиме Paimon Cursor SPV Token (CRSR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Paimon Cursor SPV Token (CRSR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Paimon Cursor SPV Token.

Перегляньте прогноз ціни Paimon Cursor SPV Token вже зараз!

CRSR до місцевих валют

Токеноміка Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Розуміння токеноміки Paimon Cursor SPV Token (CRSR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRSR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Скільки сьогодні коштує Paimon Cursor SPV Token (CRSR)?
Актуальна ціна CRSR у USD становить 350,24 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRSR до USD?
Поточна ціна CRSR до USD — $ 350,24. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Paimon Cursor SPV Token?
Ринкова капіталізація CRSR — $ 1,00M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRSR?
Циркуляційна пропозиція CRSR — 2,86K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRSR?
CRSR досяг історичної максимальної ціни у 353,83 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRSR?
Історична мінімальна ціна CRSR становила 338,32 USD.
Який обсяг торгівлі CRSR?
Актуальний обсяг торгівлі CRSR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRSR цього року?
CRSR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRSR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

