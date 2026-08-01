Сьогоднішня ціна Pago

Поточна ціна Pago (PAGO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAGO до USD становить $ 0 за PAGO.

Pago наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31,862, з циркуляційною пропозицією у 999.88M PAGO. Протягом останніх 24 годин PAGO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PAGO змінився на -0.33% за останню годину та на +16.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pago (PAGO)

Ринкова капіталізація $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K Циркуляційне постачання 999.88M 999.88M 999.88M Загальна пропозиція 999,881,231.806792 999,881,231.806792 999,881,231.806792

Поточна ринкова капіталізація Pago — $ 31.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PAGO — 999.88M, зі загальною пропозицією 999881231.806792. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31.86K.