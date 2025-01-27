Сьогоднішня ціна Page (PAGE)

Поточна ціна Page (PAGE) сьогодні становить 0.00181586 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Page:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.24 USD

- зміна ціни Page протягом дня — -4.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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