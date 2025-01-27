Ціна Padre (PADRE)
Поточна ціна Padre (PADRE) сьогодні становить 0.09758 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PADRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Padre:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.93K USD
- зміна ціни Padre протягом дня — -10.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Padre до USD становила $ -0.01107975152699338.
За останні 30 днів зміна ціни Padre до USD становила $ -0.0535469079.
За останні 60 днів зміна ціни Padre до USD становила $ +0.6515074484.
За останні 90 днів зміна ціни Padre до USD становила $ +0.087758043235588614.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01107975152699338
|-10.19%
|30 днів
|$ -0.0535469079
|-54.87%
|60 днів
|$ +0.6515074484
|+667.66%
|90 днів
|$ +0.087758043235588614
|+893.49%
Останній аналіз цін Padre: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.14%
-10.19%
-14.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: - live portfolio tracking and insights - truly self-custodial solutions - full pending transactions support - mobile support (PWA) - dev transactions tracking - trending with live mempool insights - fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards
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