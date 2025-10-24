Інформація щодо ціни Paddle Finance (PADD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3.47% Зміна ціни (1 дн.) -5.38% Зміна ціни (за 7 дн.) -37.53% Зміна ціни (за 7 дн.) -37.53%

Актуальна ціна Paddle Finance (PADD) становить --. За останні 24 години PADD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PADD становить $ 0.00884559, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PADD змінився на +3.47% за останню годину, -5.38% за 24 години та на -37.53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paddle Finance (PADD)

Ринкова капіталізація $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 476.64K$ 476.64K $ 476.64K Циркуляційне постачання 123.28M 123.28M 123.28M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Paddle Finance — $ 58.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PADD — 123.28M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 476.64K.