Актуальна ціна Paddle Finance сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PADD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PADD на MEXC вже зараз.

Ціна Paddle Finance (PADD)

Актуальна ціна 1 PADD до USD:

$0.00047664
$0.00047664$0.00047664
-5.30%1D
Графік ціни Paddle Finance (PADD) в реальному часі
Інформація щодо ціни Paddle Finance (PADD) (USD)

Актуальна ціна Paddle Finance (PADD) становить --. За останні 24 години PADD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PADD становить $ 0.00884559, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PADD змінився на +3.47% за останню годину, -5.38% за 24 години та на -37.53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paddle Finance (PADD)

Поточна ринкова капіталізація Paddle Finance — $ 58.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PADD — 123.28M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 476.64K.

Історія ціни Paddle Finance (PADD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paddle Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paddle Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paddle Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paddle Finance до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0-5.38%
30 днів$ 0-74.39%
60 днів$ 0-67.47%
90 днів$ 0--

Що таке Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

Прогноз ціни Paddle Finance (USD)

Скільки коштуватиме Paddle Finance (PADD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Paddle Finance (PADD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Paddle Finance.

Перегляньте прогноз ціни Paddle Finance вже зараз!

Токеноміка Paddle Finance (PADD)

Розуміння токеноміки Paddle Finance (PADD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PADD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Paddle Finance (PADD)

Скільки сьогодні коштує Paddle Finance (PADD)?
Актуальна ціна PADD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PADD до USD?
Поточна ціна PADD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Paddle Finance?
Ринкова капіталізація PADD — $ 58.76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PADD?
Циркуляційна пропозиція PADD — 123.28M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PADD?
PADD досяг історичної максимальної ціни у 0.00884559 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PADD?
Історична мінімальна ціна PADD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PADD?
Актуальний обсяг торгівлі PADD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PADD цього року?
PADD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PADD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Paddle Finance (PADD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

