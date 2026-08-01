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Поточна ціна Pacu Jalur сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOATKID становить 74 915 USD. Відстежуйте оновлення цін BOATKID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pacu Jalur сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOATKID становить 74 915 USD. Відстежуйте оновлення цін BOATKID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BOATKID

Інформація про ціну BOATKID

Що таке BOATKID

Офіційний вебсайт BOATKID

Токеноміка BOATKID

Прогноз ціни BOATKID

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Ціна Pacu Jalur (BOATKID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOATKID до USD:

$0,00007504
$0,00007504$0,00007504
-8,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pacu Jalur (BOATKID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:32:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pacu Jalur

Поточна ціна Pacu Jalur (BOATKID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOATKID до USD становить $ 0 за BOATKID.

Pacu Jalur наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 915, з циркуляційною пропозицією у 997,28M BOATKID. Протягом останніх 24 годин BOATKID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01306515, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOATKID змінився на -0,33% за останню годину та на -14,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pacu Jalur (BOATKID)

$ 74,92K
$ 74,92K$ 74,92K

--
----

$ 74,92K
$ 74,92K$ 74,92K

997,28M
997,28M 997,28M

997 277 243,931886
997 277 243,931886 997 277 243,931886

Поточна ринкова капіталізація Pacu Jalur — $ 74,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOATKID — 997,28M, зі загальною пропозицією 997277243.931886. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,92K.

Історія ціни Pacu Jalur у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01306515
$ 0,01306515$ 0,01306515

$ 0
$ 0$ 0

-0,33%

-5,66%

-14,50%

-14,50%

Історія ціни Pacu Jalur (BOATKID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pacu Jalur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pacu Jalur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pacu Jalur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pacu Jalur до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,66%
30 днів$ 0-25,33%
60 днів$ 0-42,83%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Pacu Jalur

Прогноз ціни Pacu Jalur (BOATKID) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BOATKID у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pacu Jalur (BOATKID) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pacu Jalur потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pacu Jalur у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BOATKID на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pacu Jalur.

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Ресурс Pacu Jalur (BOATKID)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun Ecosystem

Про Pacu Jalur

Яка зараз ціна Pacu Jalur?

Торгуючи за ₴, Pacu Jalur продемонстрував зміну ціни на рівні -5.66% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку BOATKID?

Поставки грають важливу роль: з обігу 997277243.931886 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Pacu Jalur?

Його ринкова капіталізація становить ₴3302240.82513276240000, що займає #6280 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

BOATKID зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Pacu Jalur вписується у категорію Pump.fun Ecosystem?

Як токен Pump.fun Ecosystem, BOATKID конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Pacu Jalur

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:32:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pacu Jalur (BOATKID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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