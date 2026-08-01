Сьогоднішня ціна Pacu Jalur

Поточна ціна Pacu Jalur (BOATKID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOATKID до USD становить $ 0 за BOATKID.

Pacu Jalur наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 915, з циркуляційною пропозицією у 997,28M BOATKID. Протягом останніх 24 годин BOATKID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01306515, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOATKID змінився на -0,33% за останню годину та на -14,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pacu Jalur (BOATKID)

Ринкова капіталізація $ 74,92K$ 74,92K $ 74,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,92K$ 74,92K $ 74,92K Циркуляційне постачання 997,28M 997,28M 997,28M Загальна пропозиція 997 277 243,931886 997 277 243,931886 997 277 243,931886

Поточна ринкова капіталізація Pacu Jalur — $ 74,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOATKID — 997,28M, зі загальною пропозицією 997277243.931886. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,92K.