Токеноміка Pactus (PAC) Дізнайтеся ключову інформацію про Pactus (PAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pactus (PAC) Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience. Офіційний вебсайт: https://pactus.org/ Купити PAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pactus (PAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pactus (PAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 222,25K $ 222,25K $ 222,25K Загальна пропозиція: $ 25,45M $ 25,45M $ 25,45M Циркуляційна пропозиція: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,80M $ 2,80M $ 2,80M Історичний максимум: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Історичний мінімум: $ 0,01997592 $ 0,01997592 $ 0,01997592 Поточна ціна: $ 0,110029 $ 0,110029 $ 0,110029 Дізнайтеся більше про ціну Pactus (PAC)

Токеноміка Pactus (PAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pactus (PAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAC, досліджуйте ціну токена PAC в реальному часі!

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