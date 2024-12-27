Сьогоднішня ціна Pacoca (PACOCA)

Поточна ціна Pacoca (PACOCA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 239.06K USD. Ціна PACOCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pacoca:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 582.63 USD

- зміна ціни Pacoca протягом дня — +2.03%

- циркуляційна пропозиція – 504.51M USD

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