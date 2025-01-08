Сьогоднішня ціна Paco ($PACO)

Поточна ціна Paco ($PACO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.08K USD. Ціна $PACO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paco:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.96 USD

- зміна ціни Paco протягом дня — -8.41%

- циркуляційна пропозиція – 872.43M USD

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