Ціна Paco ($PACO)
Поточна ціна Paco ($PACO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.08K USD. Ціна $PACO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paco:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.96 USD
- зміна ціни Paco протягом дня — -8.41%
- циркуляційна пропозиція – 872.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paco до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paco до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paco до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paco до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.41%
|30 днів
|$ 0
|-24.57%
|60 днів
|$ 0
|-56.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paco: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
-8.41%
-1.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.
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