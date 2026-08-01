Сьогоднішня ціна PACKS

Поточна ціна PACKS (PACKS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PACKS до USD становить $ 0 за PACKS.

PACKS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 300,54, з циркуляційною пропозицією у 865,00M PACKS. Протягом останніх 24 годин PACKS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PACKS змінився на -0,69% за останню годину та на -1,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PACKS (PACKS)

Ринкова капіталізація $ 9,30K$ 9,30K $ 9,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,30K$ 9,30K $ 9,30K Циркуляційне постачання 865,00M 865,00M 865,00M Загальна пропозиція 865 000 000,0 865 000 000,0 865 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PACKS — $ 9,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PACKS — 865,00M, зі загальною пропозицією 865000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,30K.