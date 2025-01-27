Ціна PackagePortal (PORT)
Поточна ціна PackagePortal (PORT) сьогодні становить 0.01296536 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PackagePortal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.37 USD
- зміна ціни PackagePortal протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PackagePortal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PackagePortal до USD становила $ -0.0031188653.
За останні 60 днів зміна ціни PackagePortal до USD становила $ -0.0037030831.
За останні 90 днів зміна ціни PackagePortal до USD становила $ +0.003881372003622074.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ -0.0031188653
|-24.05%
|60 днів
|$ -0.0037030831
|-28.56%
|90 днів
|$ +0.003881372003622074
|+42.73%
Останній аналіз цін PackagePortal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.22%
-12.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PackagePortal incentivizes online shoppers to scan the shipping labels on their deliveries to confirm receipt & rate the service provider. The platform empowers brands and consumers to create value for one another, as they reconnect at the moment of delivery, to cultivate better service and honest data from carriers.
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