Ціна Pacific (PAF)
Поточна ціна Pacific (PAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pacific:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.30 USD
- зміна ціни Pacific протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pacific до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pacific до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pacific до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pacific до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|-5.65%
|60 днів
|$ 0
|-12.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pacific: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.00%
-2.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pacific is the creator of GameFi mining. It is committed to building a world leading GameFi & Metaverse aggregation platform.Pacific’s two unique features include the GameFi mining pool and the INO (Initial NFT Offering) launchpad. GameFi asset owners can deposit their GameFi assets on Pacific and enjoy enhanced gaming yields. The project was granted the Web3 Foundation Grant in 2020.
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