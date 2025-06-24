Ціна PaceTerminal (PACE)
Поточна ціна PaceTerminal (PACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183,41K USD. Ціна PACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PaceTerminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PaceTerminal протягом дня — +9,60%
- циркуляційна пропозиція – 999,73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PaceTerminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PaceTerminal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PaceTerminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PaceTerminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PaceTerminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,30%
+9,60%
-57,94%
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Terminal For Internet Capital Markets
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