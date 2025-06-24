Сьогоднішня ціна PaceTerminal (PACE)

Поточна ціна PaceTerminal (PACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183,41K USD. Ціна PACE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PaceTerminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PaceTerminal протягом дня — +9,60%

- циркуляційна пропозиція – 999,73M USD

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