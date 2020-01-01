Токеноміка Paca AI (PACA) Дізнайтеся ключову інформацію про Paca AI (PACA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paca AI (PACA) Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Офіційний вебсайт: https://www.alpacanetwork.ai/ Whitepaper: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Купити PACA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paca AI (PACA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paca AI (PACA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 756,92K $ 756,92K $ 756,92K Загальна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Циркуляційна пропозиція: $ 753,69M $ 753,69M $ 753,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Історичний максимум: $ 0,01178802 $ 0,01178802 $ 0,01178802 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00100713 $ 0,00100713 $ 0,00100713 Дізнайтеся більше про ціну Paca AI (PACA)

Токеноміка Paca AI (PACA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paca AI (PACA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PACA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PACA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PACA, досліджуйте ціну токена PACA в реальному часі!

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