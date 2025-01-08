Ціна Paca AI (PACA)
Поточна ціна Paca AI (PACA) сьогодні становить 0.00684443 USD з ринковою капіталізацією $ 5.16M USD. Ціна PACA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paca AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 308.44K USD
- зміна ціни Paca AI протягом дня — -14.30%
- циркуляційна пропозиція – 753.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paca AI до USD становила $ -0.001142277373843078.
За останні 30 днів зміна ціни Paca AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paca AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paca AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001142277373843078
|-14.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paca AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.69%
-14.30%
+4.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.
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