Сьогоднішня ціна Paca AI (PACA)

Поточна ціна Paca AI (PACA) сьогодні становить 0.00684443 USD з ринковою капіталізацією $ 5.16M USD. Ціна PACA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paca AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 308.44K USD

- зміна ціни Paca AI протягом дня — -14.30%

- циркуляційна пропозиція – 753.69M USD

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