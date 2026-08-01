Сьогоднішня ціна P2pzcoin

Поточна ціна P2pzcoin (P2PZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації P2PZ до USD становить $ 0 за P2PZ.

P2pzcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35 699, з циркуляційною пропозицією у 1,00B P2PZ. Протягом останніх 24 годин P2PZ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці P2PZ змінився на +0,55% за останню годину та на -1,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо P2pzcoin (P2PZ)

Ринкова капіталізація $ 35,70K$ 35,70K $ 35,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,70K$ 35,70K $ 35,70K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація P2pzcoin — $ 35,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція P2PZ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,70K.