Ціна P2P solutions foundation (P2PS)
Поточна ціна P2P solutions foundation (P2PS) сьогодні становить 207.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна P2PS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності P2P solutions foundation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.72M USD
- зміна ціни P2P solutions foundation протягом дня — -3.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін P2PS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни P2PS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни P2P solutions foundation до USD становила $ -8.6203390402256.
За останні 30 днів зміна ціни P2P solutions foundation до USD становила $ -7.7457345720.
За останні 60 днів зміна ціни P2P solutions foundation до USD становила $ -24.9901643960.
За останні 90 днів зміна ціни P2P solutions foundation до USD становила $ +37.62823265922283.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -8.6203390402256
|-3.99%
|30 днів
|$ -7.7457345720
|-3.74%
|60 днів
|$ -24.9901643960
|-12.07%
|90 днів
|$ +37.62823265922283
|+22.22%
Останній аналіз цін P2P solutions foundation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-3.99%
+1.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 P2PS до AUD
A$327.0758
|1 P2PS до GBP
￡165.608
|1 P2PS до EUR
€196.6595
|1 P2PS до USD
$207.01
|1 P2PS до MYR
RM904.6337
|1 P2PS до TRY
₺7,384.0467
|1 P2PS до JPY
¥32,183.8447
|1 P2PS до RUB
₽20,324.2418
|1 P2PS до INR
₹17,848.4022
|1 P2PS до IDR
Rp3,338,870.5003
|1 P2PS до PHP
₱12,081.1036
|1 P2PS до EGP
￡E.10,439.5143
|1 P2PS до BRL
R$1,223.4291
|1 P2PS до CAD
C$296.0243
|1 P2PS до BDT
৳25,197.2572
|1 P2PS до NGN
₦322,444.9863
|1 P2PS до UAH
₴8,659.2283
|1 P2PS до VES
Bs11,592.56
|1 P2PS до PKR
Rs57,598.4624
|1 P2PS до KZT
₸107,036.5906
|1 P2PS до THB
฿6,970.0267
|1 P2PS до TWD
NT$6,785.7878
|1 P2PS до CHF
Fr186.309
|1 P2PS до HKD
HK$1,612.6079
|1 P2PS до MAD
.د.م2,061.8196