Яка зараз ціна p0 Systems?

p0 Systems торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -36.63% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як P0 порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -36.63% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо P0 перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як p0 Systems виглядає у порівнянні з токенами категорії Infrastructure,Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem?

У сегменті Infrastructure,Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem P0 демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація p0 Systems?

Ринкова капіталізація ₴3925044.81122768064000 розташовує P0 на #5983 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують P0?

p0 Systems згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку P0?

З 913525103.0506814 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.