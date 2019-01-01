Токеноміка Ozone Metaverse ($OZONE) Дізнайтеся ключову інформацію про Ozone Metaverse ($OZONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ozone Metaverse ($OZONE) What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy. Офіційний вебсайт: https://ozonemetaverse.io Whitepaper: https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/ Купити $OZONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ozone Metaverse ($OZONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ozone Metaverse ($OZONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 208.99K $ 208.99K $ 208.99K Загальна пропозиція: $ 990.31M $ 990.31M $ 990.31M Циркуляційна пропозиція: $ 990.31M $ 990.31M $ 990.31M FDV (повністю розведена вартість): $ 208.99K $ 208.99K $ 208.99K Історичний максимум: $ 0.01610092 $ 0.01610092 $ 0.01610092 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00021104 $ 0.00021104 $ 0.00021104 Дізнайтеся більше про ціну Ozone Metaverse ($OZONE)

Токеноміка Ozone Metaverse ($OZONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ozone Metaverse ($OZONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $OZONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $OZONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $OZONE, досліджуйте ціну токена $OZONE в реальному часі!

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