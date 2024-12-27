Сьогоднішня ціна Ozone Metaverse ($OZONE)

Поточна ціна Ozone Metaverse ($OZONE) сьогодні становить 0.00142696 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна $OZONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ozone Metaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.69K USD

- зміна ціни Ozone Metaverse протягом дня — -5.95%

- циркуляційна пропозиція – 990.31M USD

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