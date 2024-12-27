Ціна Ozone Metaverse ($OZONE)
Поточна ціна Ozone Metaverse ($OZONE) сьогодні становить 0.00142696 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна $OZONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ozone Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.69K USD
- зміна ціни Ozone Metaverse протягом дня — -5.95%
- циркуляційна пропозиція – 990.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ozone Metaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ozone Metaverse до USD становила $ +0.0001517860.
За останні 60 днів зміна ціни Ozone Metaverse до USD становила $ +0.0002726398.
За останні 90 днів зміна ціни Ozone Metaverse до USD становила $ -0.0004070042279157436.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.95%
|30 днів
|$ +0.0001517860
|+10.64%
|60 днів
|$ +0.0002726398
|+19.11%
|90 днів
|$ -0.0004070042279157436
|-22.19%
Останній аналіз цін Ozone Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-5.95%
-1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
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