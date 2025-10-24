Інформація щодо ціни Ozarus (OZARUS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) -1,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,09%

Актуальна ціна Ozarus (OZARUS) становить --. За останні 24 години OZARUS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OZARUS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OZARUS змінився на -0,53% за останню годину, -1,45% за 24 години та на -16,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ozarus (OZARUS)

Ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 927 099,816677 999 927 099,816677 999 927 099,816677

Поточна ринкова капіталізація Ozarus — $ 10,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OZARUS — 999,93M, зі загальною пропозицією 999927099.816677. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,64K.