Інформація щодо ціни Ozapay (OZA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02351173 $ 0,02351173 $ 0,02351173 Мін. за 24 год $ 0,0379643 $ 0,0379643 $ 0,0379643 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02351173$ 0,02351173 $ 0,02351173 Макс. за 24 год $ 0,0379643$ 0,0379643 $ 0,0379643 Рекордний максимум $ 0,04616339$ 0,04616339 $ 0,04616339 Найнижча ціна $ 0,0155504$ 0,0155504 $ 0,0155504 Зміна ціни (за 1 год) -4,48% Зміна ціни (1 дн.) +2,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,01%

Актуальна ціна Ozapay (OZA) становить $0,03315907. За останні 24 години OZA торгувався між мінімумом у $ 0,02351173 і максимумом у $ 0,0379643, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OZA становить $ 0,04616339, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0155504.

Що стосується короткострокових результатів, то OZA змінився на -4,48% за останню годину, +2,08% за 24 години та на -5,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ozapay (OZA)

Ринкова капіталізація $ 25,19M$ 25,19M $ 25,19M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,06M$ 33,06M $ 33,06M Циркуляційне постачання 759,59M 759,59M 759,59M Загальна пропозиція 996 889 063,81 996 889 063,81 996 889 063,81

Поточна ринкова капіталізація Ozapay — $ 25,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OZA — 759,59M, зі загальною пропозицією 996889063.81. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,06M.