Ціна OxyO2 (KRPZA)
Поточна ціна OxyO2 (KRPZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.34K USD. Ціна KRPZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OxyO2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD
- зміна ціни OxyO2 протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 124.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OxyO2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OxyO2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OxyO2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OxyO2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ 0
|-0.80%
|60 днів
|$ 0
|-10.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OxyO2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.09%
-0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OxyO2 is changing the global transaction system and helping every individual to make secure payments. OxyO2 is decentralized cryptocurrency which will be used as a utility token. It allows access to products and services of oxyO2 ecosystem. With help of this blockchain technology, OxyO2 is aiming to build a world's First Decentralized cloud storage data centers that everyone can participate and get the advantage.
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