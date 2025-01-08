Сьогоднішня ціна OxyO2 (KRPZA)

Поточна ціна OxyO2 (KRPZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.34K USD. Ціна KRPZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OxyO2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD

- зміна ціни OxyO2 протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 124.68M USD

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