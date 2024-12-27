Сьогоднішня ціна Oxygen (OXY)

Поточна ціна Oxygen (OXY) сьогодні становить 0.03799814 USD з ринковою капіталізацією $ 7.69M USD. Ціна OXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oxygen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.80K USD

- зміна ціни Oxygen протягом дня — +1,015.04%

- циркуляційна пропозиція – 202.36M USD

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