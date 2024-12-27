Ціна Oxygen (OXY)
Поточна ціна Oxygen (OXY) сьогодні становить 0.03799814 USD з ринковою капіталізацією $ 7.69M USD. Ціна OXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oxygen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.80K USD
- зміна ціни Oxygen протягом дня — +1,015.04%
- циркуляційна пропозиція – 202.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oxygen до USD становила $ +0.03459036.
За останні 30 днів зміна ціни Oxygen до USD становила $ -0.0097424305.
За останні 60 днів зміна ціни Oxygen до USD становила $ +0.0074243843.
За останні 90 днів зміна ціни Oxygen до USD становила $ +0.032629477714231444.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03459036
|+1,015.04%
|30 днів
|$ -0.0097424305
|-25.63%
|60 днів
|$ +0.0074243843
|+19.54%
|90 днів
|$ +0.032629477714231444
|+607.78%
Останній аналіз цін Oxygen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.33%
+1,015.04%
+26.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The governance/utility token for Oxygen: the Prime Brokerage Protocol
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