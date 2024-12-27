Сьогоднішня ціна Oxen (OXEN)

Поточна ціна Oxen (OXEN) сьогодні становить 0.04731327 USD з ринковою капіталізацією $ 3.33M USD. Ціна OXEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oxen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.66 USD

- зміна ціни Oxen протягом дня — -24.77%

- циркуляційна пропозиція – 70.40M USD

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