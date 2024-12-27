Ціна Oxen (OXEN)
Поточна ціна Oxen (OXEN) сьогодні становить 0.04731327 USD з ринковою капіталізацією $ 3.33M USD. Ціна OXEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oxen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.66 USD
- зміна ціни Oxen протягом дня — -24.77%
- циркуляційна пропозиція – 70.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oxen до USD становила $ -0.01558336855201144.
За останні 30 днів зміна ціни Oxen до USD становила $ -0.0080176878.
За останні 60 днів зміна ціни Oxen до USD становила $ -0.0129967281.
За останні 90 днів зміна ціни Oxen до USD становила $ -0.02729309354034293.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01558336855201144
|-24.77%
|30 днів
|$ -0.0080176878
|-16.94%
|60 днів
|$ -0.0129967281
|-27.46%
|90 днів
|$ -0.02729309354034293
|-36.58%
Останній аналіз цін Oxen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-24.77%
+1.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.
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