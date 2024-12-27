Ціна Oxbull Tech (OXB)
Поточна ціна Oxbull Tech (OXB) сьогодні становить 0.530353 USD з ринковою капіталізацією $ 3.47M USD. Ціна OXB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oxbull Tech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.29K USD
- зміна ціни Oxbull Tech протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 6.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oxbull Tech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oxbull Tech до USD становила $ +0.0140764171.
За останні 60 днів зміна ціни Oxbull Tech до USD становила $ +0.0397964693.
За останні 90 днів зміна ціни Oxbull Tech до USD становила $ -0.0583527408989947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0140764171
|+2.65%
|60 днів
|$ +0.0397964693
|+7.50%
|90 днів
|$ -0.0583527408989947
|-9.91%
Останній аналіз цін Oxbull Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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