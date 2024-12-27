Сьогоднішня ціна Oxbull Tech (OXB)

Поточна ціна Oxbull Tech (OXB) сьогодні становить 0.530353 USD з ринковою капіталізацією $ 3.47M USD. Ціна OXB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oxbull Tech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.29K USD

- зміна ціни Oxbull Tech протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 6.55M USD

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