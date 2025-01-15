Сьогоднішня ціна Oxbull (OXI)

Поточна ціна Oxbull (OXI) сьогодні становить 0.464443 USD з ринковою капіталізацією $ 5.56M USD. Ціна OXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oxbull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.02K USD

- зміна ціни Oxbull протягом дня — -1.82%

- циркуляційна пропозиція – 11.98M USD

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