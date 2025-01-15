Ціна Oxbull (OXI)
Поточна ціна Oxbull (OXI) сьогодні становить 0.464443 USD з ринковою капіталізацією $ 5.56M USD. Ціна OXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oxbull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.02K USD
- зміна ціни Oxbull протягом дня — -1.82%
- циркуляційна пропозиція – 11.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oxbull до USD становила $ -0.0086339124012725.
За останні 30 днів зміна ціни Oxbull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oxbull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oxbull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0086339124012725
|-1.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oxbull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.82%
-11.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.
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