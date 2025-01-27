Сьогоднішня ціна OXBT (OXBT)

Поточна ціна OXBT (OXBT) сьогодні становить 0.00209695 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OXBT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.36 USD

- зміна ціни OXBT протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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