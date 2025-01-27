Ціна OXBT (OXBT)
Поточна ціна OXBT (OXBT) сьогодні становить 0.00209695 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OXBT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.36 USD
- зміна ціни OXBT протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OXBT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OXBT до USD становила $ -0.0005502778.
За останні 60 днів зміна ціни OXBT до USD становила $ -0.0009503884.
За останні 90 днів зміна ціни OXBT до USD становила $ -0.001032728269646346.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ -0.0005502778
|-26.24%
|60 днів
|$ -0.0009503884
|-45.32%
|90 днів
|$ -0.001032728269646346
|-32.99%
Останній аналіз цін OXBT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.16%
-17.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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