Сьогоднішня ціна Oxai (OXAI)

Поточна ціна Oxai (OXAI) сьогодні становить 0,00346551 USD з ринковою капіталізацією $ 138,62K USD. Ціна OXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oxai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Oxai протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 40,00M USD

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