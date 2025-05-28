Ціна Oxai (OXAI)
Поточна ціна Oxai (OXAI) сьогодні становить 0,00346551 USD з ринковою капіталізацією $ 138,62K USD. Ціна OXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oxai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Oxai протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 40,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oxai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oxai до USD становила $ -0,0015658241.
За останні 60 днів зміна ціни Oxai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oxai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0015658241
|-45,18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oxai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-23,93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network.
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