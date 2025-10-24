Інформація щодо ціни OX Labs (OXLABS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) +1,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,28%

Актуальна ціна OX Labs (OXLABS) становить --. За останні 24 години OXLABS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OXLABS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OXLABS змінився на +0,06% за останню годину, +1,81% за 24 години та на +8,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OX Labs (OXLABS)

Ринкова капіталізація $ 8,38K$ 8,38K $ 8,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,82K$ 8,82K $ 8,82K Циркуляційне постачання 946,48M 946,48M 946,48M Загальна пропозиція 996 133 064,021374 996 133 064,021374 996 133 064,021374

Поточна ринкова капіталізація OX Labs — $ 8,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OXLABS — 946,48M, зі загальною пропозицією 996133064.021374. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,82K.