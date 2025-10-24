Актуальна ціна OX Labs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OXLABS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OXLABS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OX Labs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OXLABS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OXLABS на MEXC вже зараз.

Докладніше про OXLABS

Інформація про ціну OXLABS

Whitepaper OXLABS

Офіційний вебсайт OXLABS

Токеноміка OXLABS

Прогноз ціни OXLABS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OX Labs

Ціна OX Labs (OXLABS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OXLABS до USD:

--
----
+1,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OX Labs (OXLABS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:53:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OX Labs (OXLABS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

+1,81%

+8,28%

+8,28%

Актуальна ціна OX Labs (OXLABS) становить --. За останні 24 години OXLABS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OXLABS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OXLABS змінився на +0,06% за останню годину, +1,81% за 24 години та на +8,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OX Labs (OXLABS)

$ 8,38K
$ 8,38K$ 8,38K

--
----

$ 8,82K
$ 8,82K$ 8,82K

946,48M
946,48M 946,48M

996 133 064,021374
996 133 064,021374 996 133 064,021374

Поточна ринкова капіталізація OX Labs — $ 8,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OXLABS — 946,48M, зі загальною пропозицією 996133064.021374. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,82K.

Історія ціни OX Labs (OXLABS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OX Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OX Labs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OX Labs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OX Labs до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,81%
30 днів$ 0-6,86%
60 днів$ 0-12,93%
90 днів$ 0--

Що таке OX Labs (OXLABS)

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс OX Labs (OXLABS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни OX Labs (USD)

Скільки коштуватиме OX Labs (OXLABS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OX Labs (OXLABS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OX Labs.

Перегляньте прогноз ціни OX Labs вже зараз!

OXLABS до місцевих валют

Токеноміка OX Labs (OXLABS)

Розуміння токеноміки OX Labs (OXLABS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OXLABS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OX Labs (OXLABS)

Скільки сьогодні коштує OX Labs (OXLABS)?
Актуальна ціна OXLABS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OXLABS до USD?
Поточна ціна OXLABS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OX Labs?
Ринкова капіталізація OXLABS — $ 8,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OXLABS?
Циркуляційна пропозиція OXLABS — 946,48M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OXLABS?
OXLABS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OXLABS?
Історична мінімальна ціна OXLABS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OXLABS?
Актуальний обсяг торгівлі OXLABS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OXLABS цього року?
OXLABS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OXLABS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:53:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OX Labs (OXLABS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 054,21
$111 054,21$111 054,21

+1,03%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 948,28
$3 948,28$3 948,28

+1,84%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02887
$0,02887$0,02887

+477,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,98
$191,98$191,98

+0,50%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8433
$19,8433$19,8433

+28,69%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 948,28
$3 948,28$3 948,28

+1,84%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 054,21
$111 054,21$111 054,21

+1,03%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,98
$191,98$191,98

+0,50%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4519
$2,4519$2,4519

+1,78%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,99
$1 125,99$1 125,99

-0,34%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,826
$7,826$7,826

+95,65%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3753
$0,3753$0,3753

+275,30%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4240
$0,4240$0,4240

+324,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000536
$0,00000536$0,00000536

+201,12%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000920
$0,0000000000000000000920$0,0000000000000000000920

+130,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,98
$48,98$48,98

+98,78%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6420
$0,6420$0,6420

+90,73%