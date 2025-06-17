Сьогоднішня ціна OX Coin (OX)

Поточна ціна OX Coin (OX) сьогодні становить 0,00131797 USD з ринковою капіталізацією $ 10,89M USD. Ціна OX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OX Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OX Coin протягом дня — -8,82%

- циркуляційна пропозиція – 8,27B USD

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