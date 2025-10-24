Інформація щодо ціни OwO Solana (OWO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,22% Зміна ціни (1 дн.) +3,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,45%

Актуальна ціна OwO Solana (OWO) становить --. За останні 24 години OWO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OWO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OWO змінився на -0,22% за останню годину, +3,64% за 24 години та на +6,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OwO Solana (OWO)

Ринкова капіталізація $ 155,74K$ 155,74K $ 155,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,74K$ 155,74K $ 155,74K Циркуляційне постачання 939,40M 939,40M 939,40M Загальна пропозиція 939 396 417,963328 939 396 417,963328 939 396 417,963328

Поточна ринкова капіталізація OwO Solana — $ 155,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OWO — 939,40M, зі загальною пропозицією 939396417.963328. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,74K.