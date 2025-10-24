Актуальна ціна OwO Solana сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OWO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OWO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OwO Solana сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OWO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OWO на MEXC вже зараз.

Докладніше про OWO

Інформація про ціну OWO

Офіційний вебсайт OWO

Токеноміка OWO

Прогноз ціни OWO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OwO Solana

Ціна OwO Solana (OWO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OWO до USD:

$0,00016487
$0,00016487$0,00016487
+3,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OwO Solana (OWO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OwO Solana (OWO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,22%

+3,64%

+6,45%

+6,45%

Актуальна ціна OwO Solana (OWO) становить --. За останні 24 години OWO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OWO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OWO змінився на -0,22% за останню годину, +3,64% за 24 години та на +6,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OwO Solana (OWO)

$ 155,74K
$ 155,74K$ 155,74K

--
----

$ 155,74K
$ 155,74K$ 155,74K

939,40M
939,40M 939,40M

939 396 417,963328
939 396 417,963328 939 396 417,963328

Поточна ринкова капіталізація OwO Solana — $ 155,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OWO — 939,40M, зі загальною пропозицією 939396417.963328. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,74K.

Історія ціни OwO Solana (OWO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OwO Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OwO Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OwO Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OwO Solana до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,64%
30 днів$ 0-1,82%
60 днів$ 0+62,44%
90 днів$ 0--

Що таке OwO Solana (OWO)

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс OwO Solana (OWO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни OwO Solana (USD)

Скільки коштуватиме OwO Solana (OWO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OwO Solana (OWO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OwO Solana.

Перегляньте прогноз ціни OwO Solana вже зараз!

OWO до місцевих валют

Токеноміка OwO Solana (OWO)

Розуміння токеноміки OwO Solana (OWO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OWO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OwO Solana (OWO)

Скільки сьогодні коштує OwO Solana (OWO)?
Актуальна ціна OWO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OWO до USD?
Поточна ціна OWO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OwO Solana?
Ринкова капіталізація OWO — $ 155,74K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OWO?
Циркуляційна пропозиція OWO — 939,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OWO?
OWO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OWO?
Історична мінімальна ціна OWO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OWO?
Актуальний обсяг торгівлі OWO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OWO цього року?
OWO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OWO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OwO Solana (OWO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 444,00
$111 444,00$111 444,00

+1,39%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,29
$3 980,29$3 980,29

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16658
$0,16658$0,16658

+8,69%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,21
$193,21$193,21

+1,14%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9326
$20,9326$20,9326

+35,75%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,29
$3 980,29$3 980,29

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 444,00
$111 444,00$111 444,00

+1,39%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,21
$193,21$193,21

+1,14%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4448
$2,4448$2,4448

+1,49%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,96
$1 137,96$1 137,96

+0,71%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5976
$0,5976$0,5976

+497,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000732
$0,00000732$0,00000732

+311,23%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,05
$49,05$49,05

+99,06%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5819
$0,5819$0,5819

+93,96%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004065
$0,0004065$0,0004065

+91,20%