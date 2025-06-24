Ціна Owo (OWO)
Поточна ціна Owo (OWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 577,36K USD. Ціна OWO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Owo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Owo протягом дня — +25,99%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Owo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Owo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Owo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Owo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25,99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Owo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,31%
+25,99%
+30,80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always.
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