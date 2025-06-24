Сьогоднішня ціна Owo (OWO)

Поточна ціна Owo (OWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 577,36K USD. Ціна OWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Owo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Owo протягом дня — +25,99%

- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD

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