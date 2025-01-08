Ціна Ovols Floor Index ($OVOL)
Поточна ціна Ovols Floor Index ($OVOL) сьогодні становить 0.089088 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $OVOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ovols Floor Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.44 USD
- зміна ціни Ovols Floor Index протягом дня — -11.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ovols Floor Index до USD становила $ -0.0116731610675778.
За останні 30 днів зміна ціни Ovols Floor Index до USD становила $ -0.0072376694.
За останні 60 днів зміна ціни Ovols Floor Index до USD становила $ +0.0108401209.
За останні 90 днів зміна ціни Ovols Floor Index до USD становила $ +0.01230058874533152.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0116731610675778
|-11.58%
|30 днів
|$ -0.0072376694
|-8.12%
|60 днів
|$ +0.0108401209
|+12.17%
|90 днів
|$ +0.01230058874533152
|+16.02%
Останній аналіз цін Ovols Floor Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-11.58%
-5.16%
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