Сьогоднішня ціна Ovols Floor Index ($OVOL)

Поточна ціна Ovols Floor Index ($OVOL) сьогодні становить 0.089088 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $OVOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ovols Floor Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.44 USD

- зміна ціни Ovols Floor Index протягом дня — -11.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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