Сьогоднішня ціна OVO (OVO)

Поточна ціна OVO (OVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OVO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OVO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD

- зміна ціни OVO протягом дня — +9.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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