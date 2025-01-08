Ціна OVO (OVO)
Поточна ціна OVO (OVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OVO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD
- зміна ціни OVO протягом дня — +9.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OVO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OVO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OVO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OVO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.82%
|30 днів
|$ 0
|-53.05%
|60 днів
|$ 0
|-47.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OVO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.63%
+9.82%
+154.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.
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