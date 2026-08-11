Сьогоднішня ціна Overtime

Поточна ціна Overtime (OVER) сьогодні становить $ 0.179479, зі зміною 0.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OVER до USD становить $ 0.179479 за OVER.

Overtime наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,903,965, з циркуляційною пропозицією у 55.18M OVER. Протягом останніх 24 годин OVER торгувався між $ 0.177503 (мінімум) та $ 0.179508 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.369086, тоді як історичний мінімум — $ 0.095069.

У короткостроковій динаміці OVER змінився на +0.07% за останню годину та на +11.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.27K.

Ринкова інформація щодо Overtime (OVER)

Ринкова капіталізація $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M Обсяг (за 24 год) $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M Циркуляційне постачання 55.18M 55.18M 55.18M Загальна пропозиція 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285

Поточна ринкова капіталізація Overtime — $ 9.90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.27K. Циркуляційна пропозиція OVER — 55.18M, зі загальною пропозицією 55183062.132361285. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.46M.