Ціна OVERPOWERED (OVERPOW)
Поточна ціна OVERPOWERED (OVERPOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OVERPOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OVERPOWERED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.23 USD
- зміна ціни OVERPOWERED протягом дня — -11.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OVERPOWERED до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OVERPOWERED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OVERPOWERED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OVERPOWERED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.22%
|30 днів
|$ 0
|-64.99%
|60 днів
|$ 0
|-57.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OVERPOWERED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
-11.22%
-25.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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