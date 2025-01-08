Ціна Overnight Finance (OVN)
Поточна ціна Overnight Finance (OVN) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OVN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Overnight Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.72K USD
- зміна ціни Overnight Finance протягом дня — -13.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Overnight Finance до USD становила $ -0.236215039664439.
За останні 30 днів зміна ціни Overnight Finance до USD становила $ -0.7883157240.
За останні 60 днів зміна ціни Overnight Finance до USD становила $ -1.0619385840.
За останні 90 днів зміна ціни Overnight Finance до USD становила $ -17.354696774521165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.236215039664439
|-13.83%
|30 днів
|$ -0.7883157240
|-53.62%
|60 днів
|$ -1.0619385840
|-72.24%
|90 днів
|$ -17.354696774521165
|-92.19%
Останній аналіз цін Overnight Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-13.83%
-31.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At the core of Overnight is the concept of stablecoin-based DeFi. The platform introduces stablecoins like USD+, DAI+, and USDT+ that are designed to maintain a stable value relative to their underlying assets. These stablecoins serve as foundational building blocks for users to access various opportunities within the DeFi landscape. Overnight.fi is a protocol focusing on asset management, with a specialization in neutral-risk strategies. At the heart of its product line is USD+, which is a yield-driven stablecoin, fully backed by collateral. This collateral for USD+ is rooted in DeFi strategies that generate returns. These strategies encompass lending to platforms like Aave, and include both stablecoin-to-stablecoin and neutral-risk strategies. The goal of issuing OVN is twofold: Promote and popularize USD+, which is achieved with using OVN for bribes; Establish a robust & decentralized risk monitoring and management processes at the protocol level. OVN token will provide standard voting rights which will be key to realizing the vision of decentralized risk-management. OVN token should help align community incentives with this goal: to reward for supporting conservative risk decisions, and for vetoing aggressive ones.
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