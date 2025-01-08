Сьогоднішня ціна Overnight Finance (OVN)

Поточна ціна Overnight Finance (OVN) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OVN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Overnight Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.72K USD

- зміна ціни Overnight Finance протягом дня — -13.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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