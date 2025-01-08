Ціна Overdome (OVDM)
Поточна ціна Overdome (OVDM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OVDM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Overdome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.92 USD
- зміна ціни Overdome протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Overdome до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Overdome до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Overdome до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Overdome до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-56.91%
|60 днів
|$ 0
|+70.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Overdome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$OVDM, the native utility token for "Red Extraction," is set to revolutionize the gaming and cryptocurrency landscape. Operating as a Binance Smart Chain (BSC) token, $OVDM will debut on both Decentralized and Centralized exchanges, offering users seamless access to its transformative capabilities. Upon launch, $OVDM will be readily tradable on PancakeSwap, a leading decentralized exchange, providing liquidity and accessibility to a global audience. Within the game environment, $OVDM serves as a powerful tool, unlocking premium features, enabling staking rewards, and facilitating in-game earning capabilities. By harnessing the token's utility, players can enhance their gaming experience, optimize their strategies, and unlock new levels of engagement and profitability. As a dynamic and versatile token, $OVDM represents more than just a token; it embodies a paradigm shift in the intersection of gaming and cryptocurrency, paving the way for a new era of decentralized gaming economies and user empowerment.
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