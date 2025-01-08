Ціна Outter Finance (OUT)
Поточна ціна Outter Finance (OUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Outter Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.99K USD
- зміна ціни Outter Finance протягом дня — +6.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Outter Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Outter Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Outter Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Outter Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.37%
|30 днів
|$ 0
|+91.58%
|60 днів
|$ 0
|+80.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Outter Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+6.37%
-4.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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