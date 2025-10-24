Інформація щодо ціни OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00252273 $ 0,00252273 $ 0,00252273 Мін. за 24 год $ 0,0026329 $ 0,0026329 $ 0,0026329 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00252273$ 0,00252273 $ 0,00252273 Макс. за 24 год $ 0,0026329$ 0,0026329 $ 0,0026329 Рекордний максимум $ 0,02415954$ 0,02415954 $ 0,02415954 Найнижча ціна $ 0,00246248$ 0,00246248 $ 0,00246248 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +0,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,26%

Актуальна ціна OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) становить $0,00256887. За останні 24 години OUTLAW торгувався між мінімумом у $ 0,00252273 і максимумом у $ 0,0026329, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OUTLAW становить $ 0,02415954, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00246248.

Що стосується короткострокових результатів, то OUTLAW змінився на -0,39% за останню годину, +0,42% за 24 години та на -9,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Циркуляційне постачання 995,20M 995,20M 995,20M Загальна пропозиція 995 199 199,399567 995 199 199,399567 995 199 199,399567

Поточна ринкова капіталізація OUTLAW Crypto Games — $ 2,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OUTLAW — 995,20M, зі загальною пропозицією 995199199.399567. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,56M.