Актуальна ціна OUTLAW Crypto Games сьогодні становить 0,00256887 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OUTLAW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OUTLAW на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OUTLAW Crypto Games сьогодні становить 0,00256887 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OUTLAW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OUTLAW на MEXC вже зараз.

Докладніше про OUTLAW

Інформація про ціну OUTLAW

Офіційний вебсайт OUTLAW

Токеноміка OUTLAW

Прогноз ціни OUTLAW

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OUTLAW Crypto Games

Ціна OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OUTLAW до USD:

$0,00256888
$0,00256888$0,00256888
+0,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00252273
$ 0,00252273$ 0,00252273
Мін. за 24 год
$ 0,0026329
$ 0,0026329$ 0,0026329
Макс. за 24 год

$ 0,00252273
$ 0,00252273$ 0,00252273

$ 0,0026329
$ 0,0026329$ 0,0026329

$ 0,02415954
$ 0,02415954$ 0,02415954

$ 0,00246248
$ 0,00246248$ 0,00246248

-0,39%

+0,42%

-9,26%

-9,26%

Актуальна ціна OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) становить $0,00256887. За останні 24 години OUTLAW торгувався між мінімумом у $ 0,00252273 і максимумом у $ 0,0026329, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OUTLAW становить $ 0,02415954, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00246248.

Що стосується короткострокових результатів, то OUTLAW змінився на -0,39% за останню годину, +0,42% за 24 години та на -9,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 2,56M
$ 2,56M$ 2,56M

--
----

$ 2,56M
$ 2,56M$ 2,56M

995,20M
995,20M 995,20M

995 199 199,399567
995 199 199,399567 995 199 199,399567

Поточна ринкова капіталізація OUTLAW Crypto Games — $ 2,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OUTLAW — 995,20M, зі загальною пропозицією 995199199.399567. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,56M.

Історія ціни OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OUTLAW Crypto Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OUTLAW Crypto Games до USD становила $ -0,0015075359.
За останні 60 днів зміна ціни OUTLAW Crypto Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OUTLAW Crypto Games до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,42%
30 днів$ -0,0015075359-58,68%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни OUTLAW Crypto Games (USD)

Скільки коштуватиме OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OUTLAW Crypto Games.

Перегляньте прогноз ціни OUTLAW Crypto Games вже зараз!

OUTLAW до місцевих валют

Токеноміка OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Розуміння токеноміки OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OUTLAW зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Скільки сьогодні коштує OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)?
Актуальна ціна OUTLAW у USD становить 0,00256887 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OUTLAW до USD?
Поточна ціна OUTLAW до USD — $ 0,00256887. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OUTLAW Crypto Games?
Ринкова капіталізація OUTLAW — $ 2,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OUTLAW?
Циркуляційна пропозиція OUTLAW — 995,20M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OUTLAW?
OUTLAW досяг історичної максимальної ціни у 0,02415954 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OUTLAW?
Історична мінімальна ціна OUTLAW становила 0,00246248 USD.
Який обсяг торгівлі OUTLAW?
Актуальний обсяг торгівлі OUTLAW за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OUTLAW цього року?
OUTLAW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OUTLAW для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:56:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 443,99
$111 443,99$111 443,99

+1,39%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,31
$3 980,31$3 980,31

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16658
$0,16658$0,16658

+8,69%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,23
$193,23$193,23

+1,15%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9569
$20,9569$20,9569

+35,91%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,31
$3 980,31$3 980,31

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 443,99
$111 443,99$111 443,99

+1,39%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,23
$193,23$193,23

+1,15%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4449
$2,4449$2,4449

+1,49%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,96
$1 137,96$1 137,96

+0,71%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5976
$0,5976$0,5976

+497,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000709
$0,00000709$0,00000709

+298,31%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,55
$48,55$48,55

+97,03%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5818
$0,5818$0,5818

+93,93%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004065
$0,0004065$0,0004065

+91,20%