Сьогоднішня ціна OUTLAW

Поточна ціна OUTLAW (OUTLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OUTLAW до USD становить $ 0 за OUTLAW.

OUTLAW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 772,65, з циркуляційною пропозицією у 950,11M OUTLAW. Протягом останніх 24 годин OUTLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OUTLAW змінився на +1,47% за останню годину та на -38,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OUTLAW (OUTLAW)

Ринкова капіталізація $ 12,77K$ 12,77K $ 12,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,44K$ 13,44K $ 13,44K Циркуляційне постачання 950,11M 950,11M 950,11M Загальна пропозиція 950 110 174,0674703 950 110 174,0674703 950 110 174,0674703

Поточна ринкова капіталізація OUTLAW — $ 12,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OUTLAW — 950,11M, зі загальною пропозицією 950110174.0674703. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,44K.