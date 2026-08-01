Сьогоднішня ціна Outlanders

Поточна ціна Outlanders (LAND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LAND до USD становить $ 0 за LAND.

Outlanders наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 364, з циркуляційною пропозицією у 1,16B LAND. Протягом останніх 24 годин LAND торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01794309, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LAND змінився на -- за останню годину та на +0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Outlanders (LAND)

Ринкова капіталізація $ 27,36K$ 27,36K $ 27,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,36K$ 27,36K $ 27,36K Циркуляційне постачання 1,16B 1,16B 1,16B Загальна пропозиція 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Outlanders — $ 27,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAND — 1,16B, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,36K.