Ціна Outerscope (OUTER)
Поточна ціна Outerscope (OUTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.79K USD. Ціна OUTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Outerscope:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD
- зміна ціни Outerscope протягом дня — -22.54%
- циркуляційна пропозиція – 799.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Outerscope до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Outerscope до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Outerscope до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Outerscope до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Outerscope: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-22.54%
+1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age.
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