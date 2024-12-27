Сьогоднішня ціна OUSG (OUSG)

Поточна ціна OUSG (OUSG) сьогодні становить 109.37 USD з ринковою капіталізацією $ 170.77M USD. Ціна OUSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OUSG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни OUSG протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD

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