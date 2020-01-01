Токеноміка Ouroboros (ORX) Дізнайтеся ключову інформацію про Ouroboros (ORX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ouroboros (ORX) ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors. Офіційний вебсайт: https://ouroboros.foundation/ Whitepaper: https://docs.ouroboros.foundation/ Купити ORX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ouroboros (ORX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ouroboros (ORX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Загальна пропозиція: $ 93,89M $ 93,89M $ 93,89M Циркуляційна пропозиція: $ 93,89M $ 93,89M $ 93,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Історичний максимум: $ 0,975958 $ 0,975958 $ 0,975958 Історичний мінімум: $ 0,01324902 $ 0,01324902 $ 0,01324902 Поточна ціна: $ 0,02032194 $ 0,02032194 $ 0,02032194 Дізнайтеся більше про ціну Ouroboros (ORX)

Токеноміка Ouroboros (ORX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ouroboros (ORX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORX, досліджуйте ціну токена ORX в реальному часі!

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