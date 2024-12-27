Ціна Ouroboros (ORX)
Поточна ціна Ouroboros (ORX) сьогодні становить 0.04116866 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна ORX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ouroboros:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.61K USD
- зміна ціни Ouroboros протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 31.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ouroboros до USD становила $ -0.00048752767673149.
За останні 30 днів зміна ціни Ouroboros до USD становила $ +0.0190781992.
За останні 60 днів зміна ціни Ouroboros до USD становила $ -0.0380447820.
За останні 90 днів зміна ціни Ouroboros до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00048752767673149
|-1.17%
|30 днів
|$ +0.0190781992
|+46.34%
|60 днів
|$ -0.0380447820
|-92.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ouroboros: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
-1.17%
+0.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.
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