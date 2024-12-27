Сьогоднішня ціна Ouroboros (ORX)

Поточна ціна Ouroboros (ORX) сьогодні становить 0.04116866 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна ORX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ouroboros:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.61K USD

- зміна ціни Ouroboros протягом дня — -1.17%

- циркуляційна пропозиція – 31.24M USD

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