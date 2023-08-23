Ціна OTX EXCHANGE (OTX)
Поточна ціна OTX EXCHANGE (OTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OTX EXCHANGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.32 USD
- зміна ціни OTX EXCHANGE протягом дня — -4.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OTX EXCHANGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OTX EXCHANGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OTX EXCHANGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OTX EXCHANGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.82%
|30 днів
|$ 0
|-11.14%
|60 днів
|$ 0
|+44.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OTX EXCHANGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-4.82%
-0.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on 23/08/2023 by a team based in the United Kingdom, the project is a layer 1 centralized exchange improving the infrastructure of Ethereum using Proof of Stake. The mission is to enable faster transaction settlement and incentivize activities through staking and affiliate commission programs.
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