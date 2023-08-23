Сьогоднішня ціна OTX EXCHANGE (OTX)

Поточна ціна OTX EXCHANGE (OTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OTX EXCHANGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.32 USD

- зміна ціни OTX EXCHANGE протягом дня — -4.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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